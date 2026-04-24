Fiera di Venticano: è boom di presenze alla giornata di studio sulla sicurezza Oltre 5mila paganti nonostante il freddo che ha caratterizzato il primo giorno

Oltre 5mila paganti nonostante il freddo che ha caratterizzato il primo giorno della fiera campionaria di Venticano.

A far parlare della fiera oggi ci hanno pensato gli oltre cento agenti di polizia locale provenienti da tutta Italia per la giornata organizzata dalla International police association che, con i suoi 380mila iscritti in tutto il mondo, viene oggi classificata come la più importante organizzazione in tema di formazione per le forze di Polizia.

"La straordinaria presenza di Agenti provenienti da tutta Italia – ha commentato il Presidente del Comitato Irpinia-Sanno dell’I.P.A., il Ten. Col. Michele Caponigro, è la dimostrazione di quanto oggi il tema dell’attività formativa in materia di Ambiente, Codice Rosso, Polizia Amministrativa e Codice della Strada sia attuale e fortemente richiesto dai funzionari e dagli Agenti di Polizia Locali in ambito nazionale.

Dopo i saluti Istituzionali del Sindaco di Venticano, Arturo Caprio, e del Presidente della Pro Loco Venticanese, Daniel Panella, molto apprezzati gli interventi dei relatori a cominciare dalla dott.ssa Annamaria Adinolfi della Sezione PG presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore che ha relazionato sul delitto di femminicidio – Tecniche operative di intervento, Gaetano Alborino - funzionario della Polizia Metropolitana di Napoli sugli abbandoni e sui depositi incontrollati di rifiuti -, Giuseppe Vecchio - Comandante della Polizia Locale di Benevento sulle ultime novità relative al targhino monopattini elettrici - e Domenico Giannetta, - Dirigente Comandante della Polizia Locale di Sulmona, sulle manifestazioni ed eventi pubblici, Safety, Security e controlli operativi.

