Comunali, attesa per le liste ad Avellino: oltre 400 gli aspiranti consiglieri

Grande attesa per la consegna delle liste ad Avellino per le comunali 2026. Domani stessa scadenza anche in altri 12 comuni irpini. Oltre ad Avellino si vota d Ariano Irpino. Andretta, Calitri, Castelfranci, Cervinara, Guardia Lombardi, Luogosano, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, San Mango Sul Calore e Sorbo Serpico. Settanta due le sezioni di voto ad Avellino, 25 ad Ariano Irpino, 12 a Cervinara. Questi i comuni con il maggior numero di votanti. Si vota in Irpinia complessivamente in 136 sezioni, distribuite nei 13 comuni.
La carica di oltre 400 aspiranti consiglieri
Tre candidati sindaco ad Avellino , le liste potranno essere consegnate entro le 20 di stasera e dalle ore 8 e fino e non oltre a mezzogiorno di domani. 450-500 i possibili candidati alla carica di consiglieri in città, distribuiti nei tre schieramenti con 6 liste a sostegno di Nello Pizza per il campo largo, 5 per Laura Nargi e 4 per Gianluca Festa.
Quote rosa e regole elettorali
Tutte le liste devono rispettare l’obbligo del 40% minimo per ciascun genere. Un vincolo che ha inciso nella composizione delle candidature, favorendo una maggiore presenza femminile. Le liste devono essere presentate entro i termini stabiliti dal Ministero dell’Interno, tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedente al voto.
Il confronto con il passato
Rispetto alla precedente tornata elettorale, il quadro appare profondamente cambiato. Nel 2024 erano sette i candidati sindaco. Le vicende amministrative, le divisioni interne ai partiti e la frammentazione delle liste rendono possibile uno scenario di ballottaggio, con esiti difficili da prevedere.
Sei liste per Nello Pizza
Nello Pizza, già candidato sindaco nel 2018 e segretario uscente del Pd, è il candidato sindaco del Campo largo. Con Pizza ci sono sei liste: Pd, Stiamo con Nello Pizza, M5s, Casa Riformista, Noi di Centro, Avellino città pubblica che comprende Alleanza Verdi Sinistra, Avellino Prende Parte, Controvento, Per.
Quattro liste per Laura Nargi
Il centrodestra senza simboli punta su Laura Nargi, ex sindaca. Eletta nel 2024, e nel 2025 sfiduciata. Nargi è stata vice sindaca di Gianluca Festa. Si presenta con cinque liste: Siamo Avellino e Scegli Avellino; Forza Avellino del coordinatore provinciale di Forza Italia, Angelo D’Agostino; Ora Avellino, del consigliere regionale di FI, Livio Petitto. Con Nargi anche esponenti di Fratelli d’Italia con la lista Fratelli di Avellino.
Quattro liste per Gianluca Festa
Festa ha quattro liste. Le storiche Davvero e W la Libertà, e poi Enjoy, lista formata prevalentemente da giovani, in Liberi e Forti convergono pezzi del centrodestra tra cui Lega e anche l’Udc ma anche qualche esponente di Fratelli d’Italia.
Nello Pizza candidato sindaco
Partito Democratico
Stiamo con Nello Pizza
Casa Riformista per Avellino
Noi di Centro
Movimento Cinque Stelle
Avellino Città Pubblica
Laura Nargi candidata sindaco
SiAmo Avellino
Sceglie Avellino
Forza Avellino
Ora Avellino
Fratelli di Avellino
Gianluca Festa candidato sindaco
Davvero
W la Libertà
Enjoy Avellino
Liberi e Forti