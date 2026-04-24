Comunali, attesa per le liste ad Avellino: oltre 400 gli aspiranti consiglieri In lizza 15 liste per i 3 aspiranti sindaco: 6 per Pizza, 5 per Nargi e 4 per Festa

Grande attesa per la consegna delle liste ad Avellino per le comunali 2026. Domani stessa scadenza anche in altri 12 comuni irpini. Oltre ad Avellino si vota d Ariano Irpino. Andretta, Calitri, Castelfranci, Cervinara, Guardia Lombardi, Luogosano, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, San Mango Sul Calore e Sorbo Serpico. Settanta due le sezioni di voto ad Avellino, 25 ad Ariano Irpino, 12 a Cervinara. Questi i comuni con il maggior numero di votanti. Si vota in Irpinia complessivamente in 136 sezioni, distribuite nei 13 comuni.

La carica di oltre 400 aspiranti consiglieri

Tre candidati sindaco ad Avellino , le liste potranno essere consegnate entro le 20 di stasera e dalle ore 8 e fino e non oltre a mezzogiorno di domani. 450-500 i possibili candidati alla carica di consiglieri in città, distribuiti nei tre schieramenti con 6 liste a sostegno di Nello Pizza per il campo largo, 5 per Laura Nargi e 4 per Gianluca Festa.



Quote rosa e regole elettorali

Tutte le liste devono rispettare l’obbligo del 40% minimo per ciascun genere. Un vincolo che ha inciso nella composizione delle candidature, favorendo una maggiore presenza femminile. Le liste devono essere presentate entro i termini stabiliti dal Ministero dell’Interno, tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedente al voto.

Il confronto con il passato

Rispetto alla precedente tornata elettorale, il quadro appare profondamente cambiato. Nel 2024 erano sette i candidati sindaco. Le vicende amministrative, le divisioni interne ai partiti e la frammentazione delle liste rendono possibile uno scenario di ballottaggio, con esiti difficili da prevedere.

Sei liste per Nello Pizza

Nello Pizza, già candidato sindaco nel 2018 e segretario uscente del Pd, è il candidato sindaco del Campo largo. Con Pizza ci sono sei liste: Pd, Stiamo con Nello Pizza, M5s, Casa Riformista, Noi di Centro, Avellino città pubblica che comprende Alleanza Verdi Sinistra, Avellino Prende Parte, Controvento, Per.

Quattro liste per Laura Nargi

Il centrodestra senza simboli punta su Laura Nargi, ex sindaca. Eletta nel 2024, e nel 2025 sfiduciata. Nargi è stata vice sindaca di Gianluca Festa. Si presenta con cinque liste: Siamo Avellino e Scegli Avellino; Forza Avellino del coordinatore provinciale di Forza Italia, Angelo D’Agostino; Ora Avellino, del consigliere regionale di FI, Livio Petitto. Con Nargi anche esponenti di Fratelli d’Italia con la lista Fratelli di Avellino.

Quattro liste per Gianluca Festa

Festa ha quattro liste. Le storiche Davvero e W la Libertà, e poi Enjoy, lista formata prevalentemente da giovani, in Liberi e Forti convergono pezzi del centrodestra tra cui Lega e anche l’Udc ma anche qualche esponente di Fratelli d’Italia.

Nello Pizza candidato sindaco

Partito Democratico

Stiamo con Nello Pizza

Casa Riformista per Avellino

Noi di Centro

Movimento Cinque Stelle

Avellino Città Pubblica

Laura Nargi candidata sindaco

SiAmo Avellino

Sceglie Avellino

Forza Avellino

Ora Avellino

Fratelli di Avellino

Gianluca Festa candidato sindaco

Davvero

W la Libertà

Enjoy Avellino

Liberi e Forti



