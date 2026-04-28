E' morto Padre Vito Accettura, lutto a Solofra: "Vero uomo di fede e umanità" Il cordoglio del sindaco Moretti e della comunità solofrana

Solofra in lutto per la morte di Padre Vito Accettura. Il sacerdote, riferimento assoluto per intere generazioni avrebbe compiuto 101 anni il prossimo 24 maggio. "Siamo profondamente addolorati - commenta il sindaco Moretti -. Padre Vito è stato riferimento umano, spirituale e sociale per intere generazioni. Siamo uniti tutti in un sincero cordoglio. Padre Vito Accettura, che per molti anni ha servito la nostra comunità tra gli oblati di San Giuseppe. 11 mesi fa stavamo festeggiando il grande traguardo dei 100 anni. Lo scorso settembre si è trasferito ad Asti, e poche ore fa siamo stati raggiunti dalla dolorosa notizia".

La biografia

Una straordinaria vita di Padre Vito Accettura, Oblati di San Giuseppe Marello a Solofra, con i suoi 74 anni di sacerdozio e quasi 101 anni di vita, uno dei rari presbiteri pre-concilio Vaticano II.

Oltre agli studi di teologia si laureò in matematica e fisica insegnando in seminario e presso le scuole statali come liceo e geometra ad Asti. Dopo 24 anni di insegnamento ha ricoperto vari incarichi nel Consiglio Generalizio degli Oblati Giuseppini. Per sei anni è stato negli Stati Uniti come Superiore presso i giuseppini in Pennsylvania. Dal 2006 a Solofra è stato in qualità di Superiore della Comunità con ministero sacerdotale.Col sorriso sulle labbra ed uno sguardo rassicurante è sempre riuscito a calamitare i fedeli grazie alle sue omelie.

Padre Vito Accettura ha svolto importanti ruoli all’interno della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe d’Asti, sempre nel silenzio e sulla scia del suo fondatore, San Giuseppe Marello. E’ stato ed è un punto di riferimento per i suoi confratelli e non solo. Un sacerdote colto, certosino e plurilaureato. E’ stato un tesoro di cultura ed umanità, ma, soprattutto, un uomo di Dio pronto a servire i fratelli.

