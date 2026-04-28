Empoli-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini I dettagli per il settore ospiti del "Castellani" con la gara in programma venerdì alle 15

Sono 3100 i biglietti per il settore ospiti del "Castellani" per la gara Empoli-Avellino, in programma venerdì (ore 15). Alle 16 inizierà la prevendita dei tagliandi al costo di 15 euro (intero) più i diritti di prevendita ed eventuali commissioni di servizio. Il biglietto potrà essere acquistato, salvo esaurimento, fino alle 19.30 di giovedì. I ticket per gli altri settori del "Castellani" potranno essere acquistati solo dai residenti in regione Toscana.

Il comunicato del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Empoli - Avellino che verrà disputata venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00 e valevole per la 37^ giornata del campionato di serie B partirà, questo pomeriggio, martedì 28 aprile 2026, alle ore 16:00, la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Castellani” di Empoli per un totale di 3100 posti. I biglietti per i settori locali potranno essere acquistati esclusivamente dai residenti nella regione Toscana. La prevendita sarà attiva online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket ad un costo di € 15,00 (Intero) + diritti di prevendita ed eventuali commissioni di servizio. Le vendite per il settore ospiti termineranno alle 19:00 di giovedì 30 aprile".