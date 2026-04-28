Palmiero tra i calciatori in diffida, ammende per Avellino e Bari Venerdì (ore 15) lupi al "Castellani" per la sfida con l'Empoli

Luca Palmiero, con l'ammonizione rimediata nel corso di Avellino-Bari, entra nell'elenco dei calciatori in diffida e raggiunge altri due centrocampisti dell'Avellino, Michele Besaggio e Martin Palumbo. Ecco quanto definito dal giudice sportivo della Serie B con ammende al Bari e all'Avellino rispetto di ottomila e quattromila euro (clicca qui per il comunicato ufficiale della Lega B). L'Empoli, che ha perso a gennaio Pietro Pellegri per la rottura del legamento crociato, ha cinque calciatori in diffida: Rares Ilie, Marco Curto, Nosa Edward Obaretin, Marco Nasti e Matteo Lovato. Alle 16 inizierà la prevendita biglietti del settore ospiti per la prossima sfida dei lupi.

I dettagli dal documento ufficiale

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Bari per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. Avellino per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.