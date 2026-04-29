Una missione di solidarietà che unisce Italia e Kenya nel segno della salute Irpinia For Africa: un progetto che racconta il vero volto della cooperazione internazionale

C’è un progetto che racconta il volto più autentico della cooperazione internazionale: si chiama Irpinia For Africa ed è promosso da Imagine to help aps ets, realtà con sede ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, nata per creare ponti concreti tra Italia e Africa attraverso interventi sociali, sanitari e umanitari.

In questi giorni il progetto sta vivendo una fase particolarmente importante grazie alla missione sanitaria in corso in Kenya, nella Baringo County, dove un team di volontari provenienti da varie zone d’Italia e professionisti locali sta portando avanti un’intensa attività di screening oculistici gratuiti, prevenzione e cura delle principali patologie della vista che sarà in grado di raggiungere circa 500 pazienti.

Alla base della missione c’è la scelta generosa di professionisti e volontari che hanno deciso di mettere competenze, tempo ed energie al servizio delle persone più fragili. Medici, operatori sanitari, coordinatori e collaboratori stanno lavorando fianco a fianco con grande impegno e collaborazione.

Un progetto di questa portata è possibile anche grazie al supporto di aziende italiane che hanno scelto di credere nel valore sociale dell’iniziativa. Tra queste spicca Arredoquattro industrie spa, principale sostenitore del progetto, insieme ad altre realtà imprenditoriali che confermano quanto il mondo dell’impresa possa avere un ruolo centrale nella costruzione di percorsi di responsabilità sociale e cooperazione internazionale.

Uno degli elementi più significativi di Irpinia for Africa è la rete territoriale costruita in Kenya, grazie alla collaborazione con operatori socio-sanitari locali già formati e al lavoro condiviso con il Department of Health - Baringo County Government, partner fondamentale per garantire efficacia e continuità alle attività.

“Gli screening oculistici stanno già producendo risultati concreti: individuano i casi che necessitano di interventi chirurgici e permettono di trattare subito molte patologie con farmaci e terapie mirate.

Tante persone ricevono così una risposta immediata al proprio bisogno di salute, migliorando fin da subito la qualità della vita”, dichiara Rossana Marra, presidente di Inagine to help aps ets.

Il grande successo della missione conferma che investire nella prevenzione, nella formazione e nelle alleanze tra pubblico, privato e volontariato è la strada giusta.

Irpinia for Africa non è solo una missione sanitaria: è una storia di responsabilità condivisa, di competenze messe al servizio degli altri e di comunità che crescono insieme