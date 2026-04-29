"Vinca il sindaco che non ignora la disperazione che avanza e i poveri" Del Gaudio (Caritas Avellino): sempre più solitudine e disperazione.Non annunci, ma soluzioni

"Chiediamo ai tre candidati a sindaco della città di Avellino di prendere contezza della povertà che avanza in città, di pensare a soluzioni efficaci. Alla nostra mensa, a rione Valle ad Avellino, ogni giorno siedono persone disperate, che si scoprono improvvisamente povere, anche stipendiati e pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese. I programmi elettorali, le strategie di governo futuro non possono ignorare i deboli, le fasce deboli e ci auguriamo diventino temi centrali delle tre campagne elettorali". Così Costantino Del Gaudio direttore della Mensa dei Poveri don Antonio Forte ad Avellino augura una buona campagna elettorale ai tre candidati Nello Pizza, Gianluca Festa e Laura Nargi, invitando i tre a rendere centrali i temi del terzo settore.

I pacchi e la mensa

"Consegnamo 500 pacchi alimentari al mese, accogliamo a mensa 50 persone e ci sono tanti che non hanno un tetto.La povertà avanza come anche la solidtudine e la disperazione. Cari candidati sindaco, vi auguriamo una campagna elettorale bella, leale e che sia fatta di impegno per una comunità che soffre. Siate leali nella competizione e che vinca il miglior sindaco che riesca a dare soluzioni e assistenza ai poveri di questa città, che sono sempre più numerosi - conclude Del Gaudio -".