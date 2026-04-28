Da Ariano all'Oasi Wwf di Conza della Campania: bellissima esperienza Visita didattica per la scuola primaria "Don Milani-Calvario-Covotta plesso Pasteni"

Le classi seconda e quarta della scuola primaria “Don Milani” Calvario-Covotta-plesso Pasteni di Ariano Irpino, hanno partecipato a una visita didattica presso l’Oasi Wwf di Conza della Campania.

L’uscita sul territorio si inserisce nel percorso di educazione civica e ambientale dell’Istituto, con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni al rispetto della biodiversità e alla tutela del patrimonio naturalistico.

L’Oasi di Conza, area protetta di 800 ettari istituita sul Lago di Conza, rappresenta un ecosistema di rilevante valore per l’Irpinia. L’area ospita numerose specie faunistiche tra cui aironi, falchi, testuggini palustri, lontre e cicogne, oltre a boschi, canneti e prati fioriti. Una vera e propria aula didattica a cielo aperto.

Gli alunni hanno partecipato a percorsi di osservazione guidata della flora e della fauna e a un laboratorio manuale e creativo. Utilizzando creta e semi di zucca, i bambini hanno realizzato piccoli ricci, sperimentando il contatto diretto con elementi naturali e sviluppando competenze trasversali legate alla manualità, alla creatività e al rispetto per l’ambiente.

L’esperienza ha permesso agli alunni di comprendere il valore del senso civico applicato alla natura: ogni pianta contribuisce alla qualità dell’aria, ogni animale svolge un ruolo essenziale nell’equilibrio dell’ecosistema. Custodire l’ambiente significa tutelare la casa comune e il futuro delle nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento da parte della dirigente scolastica Filomena Colella e delle docenti al personale dell’Oasi Wwf di Conza per l’accoglienza e la professionalità, e alle famiglie per la collaborazione.

La Scuola “Don Milani” conferma il proprio impegno nel promuovere esperienze formative che uniscono didattica, territorio e cittadinanza attiva.