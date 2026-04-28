Masterplan Valle Ufita: proseguono gli incontri territoriali tematici Il responsabile del coordinamento tecnico Marcantonio Spera ricorda i prossimi appuntamenti

Il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera, in qualità di responsabile del coordinamento tecnico del Masterplan Valle Ufita ricorda i prossimi appuntamenti propedeutici alla costruzione del Masterplan.

In programma ancora 6 incontri territoriali tematici: il 4 maggio a Mirabella Eclano su "Formazione", il 6 maggio a Frigento su "Produzioni", il 13 maggio a Gesualdo e Sturno su "Welfare" e "Energia", il 14 maggio a Carife e Ariano Irpino su "Mobilità" e "Governance".

"Procediamo spediti verso la costruzione del Masterplan - afferma Spera - Questi gli incontri programmati con l’assessore regionale Vincenzo Cuomo che coerentemente con quanto asserito nell’incontro propositivo tenutosi a marzo a Grottaminarda conferma la decisa volontà di rispettare gli impegni assunti qualitativamente e temporalmente.

Puntuali le risposte del coordinamento scientifico che ha scandito gli appuntamenti con rigore e estrema celerità consentendo peraltro di gratificare tutte le comunità.

A nome dei sindaci e dei referenti tecnici dell’area vasta ringrazio tutti per la grande e fattiva collaborazione, ricordando a ciascuno di non mancare ai lavori".