Montoro, controlli a tappeto sulla differenziata: multe a raffiche Le verifiche continueranno anche nei prossimi giorni

di Paola Iandolo

Nell frazione Piano di Montoro, negli ultimi giorni, sono stati intensificati i controlli da parte degli operatori della società di raccolta rifiuti. Verifiche ai rifiuti conferiti dai cittadini, svolti insieme agli agenti della Polizia Municipale.

Multe a raffiche

Dopo i controlli sono scattate le sanzioni. Infatti gli agenti della municipale hanno elevato multe a raffica. Gli errori più frequenti l'errato conferimento dei rifiuti e il mancato rispetto del calendario previsto. I sacchetti vengono aperti per svolgere i controlli mirati: nessun dettaglio viene lasciato al caso.

L'obiettivo dei controlli predisposti

L’obiettivo è chiaro: fermare i comportamenti scorretti che compromettono l’intero sistema della differenziata e aumentano i costi per tutti i cittadini. Chi non separa correttamente i rifiuti o li espone nei giorni sbagliati rischia sanzioni salate. Negli ultimi controlli, diversi residenti sono stati già sanzionati, segno che l’attenzione resta altissima. E i controlli continueranno anche nei prossimi giorni