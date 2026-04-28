"Sesto uomo in campo": la carica dell'Avellino Basket per il play-in Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Misericordia di Avellino

Domenica (ore 18) l'Unicusano Avellino Basket affronterà la vincente di Ferraroni Juvi Cremona - Reale Mutua Torino nel play-in che decreterà l'accesso alla fase playoff e il club irpino ha lanciato l'iniziativa "Sesto uomo in campo". La società biancoverde ha deciso di mantenere invariati i prezzi della regular season, parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Misericordia e gli abbonati godranno del diritto di prelazione fino alla giornata di giovedì. Da venerdì paritrà la prevendità online sulla piattaforma go2. La vendita è iniziata oggi e proseguirà fino a domenica presso il botteghino del PalaDelMauro (giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, venerdì dalle 10 alle 13, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 fino alla palla a due della gara). I prezzi per gli abbonati: curva sud 5 euro, tribuna Terminio inferiore 15, tribuna Terminio superiore 10, tribuna VIP 20, tribuna Montevergine inferiore 15, tribuna Montevergine superiore 10, tribuna VIP 20. I prezzi per i non abbonati: curva sud 7 euro, tribuna Terminio inferiore 20, tribuna Terminio superiore 15, tribuna VIP 40, tribuna Montevergine inferiore 20, tribuna Montevergine superiore 15, tribuna VIP 40.

"Puntiamo a essere mina vagante"

"Nonostante le difficoltà incontrate nel corso della stagione abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti rispetto allo scorso anno. - ha spiegato il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi - Questo è un momento di condivisione fondamentale e ci aspettiamo una risposta calorosa dal pubblico avellinese, affinché sia davvero il nostro uomo in più. Per premiare i nostri abbonati, abbiamo previsto sconti dedicati e il diritto di prelazione. Sarà una vera giornata biancoverde, con un valore aggiunto: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Misericordia. Guardando al campo. L'obiettivo è chiaro e lavoriamo per raggiungerlo. È stato un campionato indecifrabile, ma speriamo di confermarci come la mina vagante dei play-off".

"Vogliamo i playoff per un progresso significativo"

"La nostra soddisfazione deriva dal percorso di crescita costante della società. - ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - Centrare la qualificazione ai playoff rappresenterebbe un progresso significativo. Il nostro compito sarà poi capire come elevare ulteriormente il livello, sotto ogni punto di vista".