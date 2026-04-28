"Sesto uomo in campo": la carica dell'Avellino Basket per il play-in

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Misericordia di Avellino

sesto uomo in campo la carica dell avellino basket per il play in
Avellino.  

Domenica (ore 18) l'Unicusano Avellino Basket affronterà la vincente di Ferraroni Juvi Cremona - Reale Mutua Torino nel play-in che decreterà l'accesso alla fase playoff e il club irpino ha lanciato l'iniziativa "Sesto uomo in campo". La società biancoverde ha deciso di mantenere invariati i prezzi della regular season, parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Misericordia e gli abbonati godranno del diritto di prelazione fino alla giornata di giovedì. Da venerdì paritrà la prevendità online sulla piattaforma go2. La vendita è iniziata oggi e proseguirà fino a domenica presso il botteghino del PalaDelMauro (giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, venerdì dalle 10 alle 13, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 fino alla palla a due della gara). I prezzi per gli abbonati: curva sud 5 euro, tribuna Terminio inferiore 15, tribuna Terminio superiore 10, tribuna VIP 20, tribuna Montevergine inferiore 15, tribuna Montevergine superiore 10, tribuna VIP 20. I prezzi per i non abbonati: curva sud 7 euro, tribuna Terminio inferiore 20, tribuna Terminio superiore 15, tribuna VIP 40, tribuna Montevergine inferiore 20, tribuna Montevergine superiore 15, tribuna VIP 40.

"Puntiamo a essere mina vagante"

"Nonostante le difficoltà incontrate nel corso della stagione abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti rispetto allo scorso anno. - ha spiegato il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi - Questo è un momento di condivisione fondamentale e ci aspettiamo una risposta calorosa dal pubblico avellinese, affinché sia davvero il nostro uomo in più. Per premiare i nostri abbonati, abbiamo previsto sconti dedicati e il diritto di prelazione. Sarà una vera giornata biancoverde, con un valore aggiunto: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Misericordia. Guardando al campo. L'obiettivo è chiaro e lavoriamo per raggiungerlo. È stato un campionato indecifrabile, ma speriamo di confermarci come la mina vagante dei play-off".

"Vogliamo i playoff per un progresso significativo"

"La nostra soddisfazione deriva dal percorso di crescita costante della società. - ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - Centrare la qualificazione ai playoff rappresenterebbe un progresso significativo. Il nostro compito sarà poi capire come elevare ulteriormente il livello, sotto ogni punto di vista".

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