Grottaminarda: pronto il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche L'ente ufitano è risultato beneficiario di un finanziamento regionale

È stato appena consegnato al comune di Grottaminarda, da parte dell'architetto incaricato, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

L'ente è risultato beneficiario di un finanziamento regionale per la redazione del "Peba" i cui lavori sono stati appena ultimati. È stata completata, quindi, la mappatura degli spazi urbani finalizzata al censimento delle principali barriere architettoniche. Nei prossimi giorni il piano verrà inviato alla regione.

Uno strumento indispensabile per la pianificazione e la programmazione coordinata degli interventi ritenuti fondamentali per la piena accessibilità e fruibilità degli spazi urbani e degli edifici di competenza.

Uno strumento atteso da anni che può finalmente consentire di accedere ai fondi previsti per l'Eliminazione delle barriere architettoniche.