Avellino: lavori per la segnaletica su Corso Europa, ecco quando I dettagli comunicati dall'amministrazione comunale

A partire dalle ore 20 di giovedì e fino alle ore 8 di venerdì saranno eseguiti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su Corso Europa ad Avellino. Ecco quanto comunicato dall'amministrazione comunale tramite nota ufficiale: "Gli interventi riguarderanno in particolare la realizzazione dei passaggi pedonali e il rifacimento della linea di mezzeria centrale della carreggiata. Si precisa che non verranno realizzate le strisce blu destinate alla sosta dei veicoli".

Divieto di sosta con rimozione forzata a ridosso degli scivoli pedonali

"Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in prossimità degli scivoli pedonali, in quanto tali aree saranno interessate dalla realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali. Gli scivoli pedonali interessati si trovano in corrispondenza dei seguenti numeri civici 4; 30; 58; 72; 117; 122 e 158. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per agevolare l’esecuzione dei lavori".