Avellino, al carcere Borbonico il convegno: "Gli irpini nella Costituente" Sarà presente all'evento anche il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi

di Paola Iandolo

Avellino si prepara a ospitare un appuntamento di rilievo dedicato alla memoria storica e al ruolo degli irpini nell’Assemblea Costituente. Il prossimo 8 maggio 2026, alle ore 16, presso il Carcere Borbonico di Avellino, si terrà il convegno dal titolo “Gli irpini nella Costituente: 80 anni dopo”, promosso con il riconoscimento di 3 crediti formativi. L’iniziativa si svolgerà nella storica cornice di Piazza Alfredo de Marsico e riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della magistratura per una riflessione sul contributo del territorio irpino alla nascita della Repubblica italiana.

I saluti

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Egle Bianco, presidente di Irpini per l’Irpinia, Rizieri Buonopane, presidente della Provincia di Avellino, Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, e Francesca Spena, presidente del Tribunale di Avellino.

A moderare l’incontro sarà Franco Genzale.

Gli interventi

La prima parte del convegno, prevista alle 16.15, sarà dedicata agli interventi. Interverranno Luigi Fiorentino, presidente del Centro di Ricerca Guido Dorso, il professor Franco Gaetano Scoca, avvocato e professore emerito di Diritto Amministrativo, Andrea Covotta, direttore RAI Quirinale, e Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte d’Appello di Napoli.

La presenza del Ministro dell'Interno

Alle 17.15 sono previste le conclusioni affidate all’onorevole Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, che chiuderà i lavori con un intervento di sintesi sul valore storico e istituzionale del tema affrontato. L’evento si inserisce nel quadro delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dell’esperienza costituente, offrendo un’occasione di approfondimento sul ruolo avuto dagli irpini nella costruzione dei principi fondamentali della Repubblica Italiana.