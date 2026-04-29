Avellino, pestaggio nel supermercato: identificati i tre aggressori La spedizione punitiva è avvenuta giovedì Santo nel parcheggio coperto del supermercato

di Paola Iandolo

Aggressione nel parcheggio supermercato di via Tagliamento: individuati i tre aggressori di Nello Malinconico. Gli agenti hanno sequestrato anche del materiale che sarà - nei prossimi giorni - sottoposto ad ulteriori accertamenti. A breve potrebbero arrivare i provvedimenti giudiziari nei loro confronti.

Gli ulteriori accertamenti

Gli agenti sono giunti ai tre, grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza attiva nella zona del market e dalla targa del veicolo dal quale sono scesi i tre aggressori, tutti residenti in provincia. Ai giovani che hanno preso parte alla spedizione punitiva, i poliziotti coordinati dal dottore Aniello Ingenito, hanno già sequestrato diverso materiale. Dagli accertamenti su quanto sequestrato potrebbero emergere elementi utili per comprendere cosa si celi dietro l'aggressione.

La ricostruzione

I tre incappucciati hanno colpito - giovedì santo - Nello Malinconico con delle spranghe di ferro, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. A fermare quella che ha tutte le caratteristiche di una spedizione punitiva, gli altri clienti del supermercato che hanno fornito dettagli importanti alle indagini. Nessuna delle piste è al momento esclusa dagli inquirenti: da quella sentimentale a dei vecchi rancori e dissidi familiari.