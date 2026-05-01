Licia Morsa: "Lavoratrici cacciate perchè iscritte alla Cgil, accade in Irpinia" La denuncia del sindacato nel giorno del primo maggio

"Cambio appalto nella casa comunale per anziani Maria Grazia Gargano di Sant’Angelo dei Lombardidi: escluse dal passaggio di cantiere lavoratrici iscritte alla Cgil. Un fatto gravissimo

Nel cambio di gestione della casa di riposo comunale di Sant’Angelo dei Lombardi - denuncia Licia Morsa - si sta consumando un fatto gravissimo: alcune operatrici, con anni di servizio alle spalle, sono state escluse dal passaggio di cantiere. Si tratta, non a caso, di lavoratrici iscritte alla Cgil.

Non siamo di fronte a una semplice anomalia amministrativa, ma a una scelta che colpisce diritti fondamentali e che assume i contorni di una vera e propria discriminazione sindacale.

Le clausole sociali nei cambi di appalto esistono per garantire continuità occupazionale, tutela delle lavoratrici e qualità dei servizi. Ignorarle o applicarle in modo selettivo significa scaricare sui lavoratori il costo dei cambi di gestione e indebolire il ruolo della rappresentanza sindacale.

È inaccettabile che si utilizzi il cambio appalto per “fare pulizia” tra chi esercita legittimamente il proprio diritto di iscrizione e partecipazione sindacale. Un segnale grave, che colpisce non solo le lavoratrici coinvolte ma l’intero mondo del lavoro.

Chiediamo l’immediato reintegro delle operatrici escluse nel passaggio di cantiere e l’apertura di un confronto urgente con la nuova gestione e con la stazione appaltante. Se non arriveranno risposte rapide e concrete, saranno attivate tutte le iniziative di mobilitazione e gli strumenti di tutela previsti, a partire dall’azione per condotta antisindacale.

Passaggio di cantiere e l'amministrazione comunale resta inerte. Il giorno del primo maggio, questa vicenda rappresenta un attacco diretto ai diritti, alla dignità e alla libertà delle lavoratrici e dei lavoratori. Non resteremo in silenzio".

