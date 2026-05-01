Avellino, pestaggio dell'architetto: l'indagata convocata in Procura La donna comparirà davanti al pm nei prossimi giorni

di Paola Iandolo

L'unica indagata per il brutale pestaggio subito dall’architetto Nello Malinconico - avvenuto nella prima serata del giovedì santo nel parcheggio di un supermercato di Via Tagliamento - è stata convocata in procura. La donna dovrà chiarire la sua posizione e rispondere alle domande del pubblico ministero. Alla sua iscrizione gli agenti della Squadra Mobile di Avellino sono giunti dopo raccolto alcuni indizi. Il sostituto procuratore Giovanni Sodano successivamente l'ha iscritta nel registro degli indagati, con un'ipotesi provvisoria di concorso in tentato omicidio. Le indagini si sono concentrate inizialmente sulla vettura utilizzata dal gruppo - composto da tre giovani incapucciati - che ha colpito violentemente con spranghe e bastoni il professionista, fino a ridurre quasi in fin di vita il 41enne di Monteforte Irpino.

L'attività di anilisi delle immagini

Dall’analisi di ogni singolo frame delle telecamere consultate per identificare gli autori del raid, gli investigatori, diretti dal dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Avellino Aniello Ingenito, avrebbero individuato due dei tre componenti del “commando” che hanno posto in essere il raid nel parcheggio coperto di via Tagliamento. Ora si attendono sviluppi delle indagini che potrebbero essere anche vicini, benché eventuali accertamenti legati a sequestri o altri indizi potrebbero richiedere del tempo. Dunque gli inquirenti seguono una pista precisa e le indagini continuano a ritmo serrato.