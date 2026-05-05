Giornata internazionale delle ostetriche, il Nursind: "Servono più tutele" Il comunicato stampa del sindacato

Nella giornata internazionale delle ostetriche, il NurSind di Avellino, il sindacato autonomo delle professioni infermieristiche e ostetriche, intende esprimere un sincero riconoscimento al ruolo fondamentale che queste professioniste svolgono nelle Aziende Sanitarie Pubbliche e Private del nostro territorio provinciale.

La diade

Le ostetriche sono fondamentali lungo tutto il percorso di presa in carico della diade (madre e neonato): accompagnano la gravidanza, il parto e il post-partum, promuovono al tempo stesso la salute e il benessere femminile. Alla loro competenza clinica affiancano una notevole capacità d’ascolto offrendo ad ogni donna un’assistenza rispettosa, consapevole e personalizzata.

Le criticità e le richieste del sindacato

Anch’esse, tuttavia, operano in condizioni di lavoro difficili, dovute alla carenza di personale e a modelli organizzativi oramai desueti. È necessario che queste professioniste sanitarie vengano maggiormente valorizzate attribuendo loro maggiori competenze e autonomia, evitando la loro dequalificazione professionale cui assistiamo quotidianamente.

L'importanza della conduzione ostetrica

Le numerose evidenze scientifiche sottolineano come la conduzione ostetrica della gravidanza comporti una riduzione statisticamente significativa dei tagli cesarei e aumenti il senso di soddisfazione della donna gravida sia durante il periodo di gestazione, sia nel travaglio che nel parto e nel postpartum.

Un appello alle aziende sanitarie

Riteniamo inaccettabile che ancora oggi, nel 2026, ci siano Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia senza la presenza fissa nei vari turni di servizio di personale ostetrico. È tempo che le Aziende Sanitarie riformino i loro modelli organizzativi, migliorando le condizioni di lavoro delle ostetriche e garantendo migliori outcome materni e neonatali". Segretario Territoriale NurSind: Romina Iannuzzi eSegretario Aziendale NurSind: Michele Rosapane.