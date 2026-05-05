Alta Velocità, abbattuto l'ultimo diaframma: Apice -Hirpinia sempre più vicina Nella Galleria Rocchetta

Oggi finiamo la galleria Rocchetta e viene messo un ulteriore tassello verso il completamento della Napoli-Bari. Questa è una galleria di 6.500 metri a singola canna e doppio binario". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, ad Apice durante la cerimonia di abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Rocchetta sul lotto Apice–Hirpinia della nuova linea AV/AC Napoli – Bari di 145km complessivi. "I lavori hanno una durata stimata di completamento nel 2029 e quindi siamo come dire in dirittura d'arrivo", ha aggiunto l'a.d di Rfi, sottolineando che "questo è un lavoro che e' cominciato 10 anni fa, sono lavori complessi in un territorio particolarmente delicato e particolarmente difficile da attraversare".

Benefici per la mobilità

Una volta completata, la linea permetterà di viaggiare tra Napoli e Bari in circa 2 ore, contro le attuali 4, e tra Roma e Bari in 3 ore, ha spiegato Isi.

Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta, la più estesa tra le tre gallerie previste lungo il lotto Apice-Hirpinia. Situata tra le province di Avellino e Benevento, la galleria è lunga 6,5 chilometri ed è un’opera tra le più impegnative del lotto, realizzata in un territorio particolarmente complesso dal punto di vista strutturale e morfologico. Lo scavo è stato eseguito dalla TBM “Futura”, che ha operato senza sosta 24 ore su 24, sette giorni su sette, completando l’avanzamento in 18 mesi con una velocità media di 16 metri al giorno e punte di oltre 29 metri, e installando oltre 32.500 conci prefabbricati per il rivestimento definitivo dell’opera. I lavori della Galleria Rocchetta sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana, sotto la direzione lavori di Fs Engineering, a Webuild.

Il tunnel

La Rocchetta è il secondo tunnel portato a termine sul lotto, dopo quello di Grottaminarda; entro l’estate è previsto l’avvio dello scavo della Galleria Melito, lunga circa 4,4 chilometri. L’intera linea AV/AC Napoli–Bari, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo e finanziata anche tramite fondi PNRR, prevede 145 chilometri di tracciato, 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni e fermate. Le attività rientrano nel progetto “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS Italiane, iniziativa dedicata a mostrare ai cittadini l’evoluzione delle grandi opere infrastrutturali e i benefici attesi per i territori coinvolti.