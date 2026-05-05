Solofra, tre incendi e danni al centro scommesse: condannato Giella Il 40enne è stato assolto dall'accusa di ricettazione dell'auto utilizzata per appiccare il rogo

di Paola Iandolo

Si è chiuso il processo per il 40enne di Aiello del Sabato Stefano Giella accusato di una serie di incendi di auto avvenuti a Solofra. Giella è stato condannato a cinque anni di reclusione. Il pm aveva invocato una condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione. Ad emettere la sentenza il tribunale collegiale presieduto dal giudice Scarlato. Tra novanta giorni la motivazione della sentenza di condanna inflitta per Giella, difesa dall'avvocato Rolando Iorio. La difesa ha preannunciato di impugnare la sentenza.

La ricostruzione

Giella è accusato di tre episodi di incendio, avvenuti il 20 ottobre, il 22 ottobre e il 22 novembre 2024. A questi si aggiunge il danneggiamento, mediante bomba carta, di un centro scommesse sportive, episodio datato 23 novembre 2024 a Solofra. Contestualmente gli viene contestata la detenzione dell'ordigno utilizzato per far saltare in aria il centro scommesse. Una quinta imputazione riguarda infine la ricettazione di un'automobile rubata nel comune di Marzano di Nola. Auto poi utilizzata per appiccare i roghi. Ma da questa accusa il 40enne è stato assolto.