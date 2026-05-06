Incappucciati e rapidi: in 3 minuti il colpo della banda dell'Audi Bianca Si indaga sul colpo messo a segno l'altra notte sulla Variante a Manocalzati nel distributore Ip

Precisi e rapidissimi, incapucciati e mirati sono entrati in azione nel cuore della notte, per mettere a segno il colpo e sparire. La banda dell’Audi bianca torna a colpire nelle aree di servizioin provincia di Avellino. Si indaga sul raid che è stato messo a segno presso il distributore Ip, ubicato lungo la strada statale 7 bis-la Variante, nel territorio del comune di Manocalzati.

Il colpo nella notte

Il colpo è avvenuto poco prima delle tre nella notte tra lunedì e martedì. I malviventi sono entrati in azione e hanno rubato la macchinetta cambia-monete delle slot machine e sono fuggiti a bordo di un'auto Audi bianca, munita di targhe risultate rubate. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Dai video si vede come l'azione sia durata una manciata di minuti. Solo poco più di tre minuti sono serviti ai malviventi per potersi all’interno della sala scardinare il dispositivo e portarlo via.

Le indagini

Sul furto indagano gli agenti della Questura di Avellino, che hanno effettuato i rilievi necessari e acquisito le immagini della videosorveglianza della stazione di servizio. Nelle immagini si vedono in azione i banditi incappucciati, armati di utensili per lo scasso e un piede di porco. Rapidissimi i malviventi hanno forzato l'ingresso e hanno sfondato la vetrina del bar annesso alla stazione di servizio. Poi l'azione diretta sul cambia-monete e la fuga.