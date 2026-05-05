Colpo nella notte nel bar sulla Variante, caccia alla banda dell'Audi Bianca

Colpo nel cuore della notte, caccia ai ladri. Stanotte, intorno alle ore 3, un furto è stato messo a segno in un bar di un distributore di carburante, ubicato sulla Variante Sette Bis nel territorio di Manocalzati. Trafugato il cambiamonete utilizzato per giocare alle slot-machine . Bottino in via di quantificazione.
Polizia sul posto
Sul posto è stato tempestivo l'arrivo degli agenti di polizia. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza. Secondo le prime indiscrezioni i banditi sarebbero fuggiti a bordo di una macchina, una Audi Bianca, facendo perdere le loro tracce.
Indagini in corso.
Secondo le prime analisi degli agenti i banditi in azione sarebbero stati almeno tre, rapidi e mirati nel mettere a segno il colpo intorno alle ore 3. La targa della vettura utilizzata risulterebbe si una auto rubata . Indagini in corso