Colpo nella notte nel bar sulla Variante, caccia alla banda dell'Audi Bianca Colpo sulla Variante nella notte

Colpo nel cuore della notte, caccia ai ladri. Stanotte, intorno alle ore 3, un furto è stato messo a segno in un bar di un distributore di carburante, ubicato sulla Variante Sette Bis nel territorio di Manocalzati. Trafugato il cambiamonete utilizzato per giocare alle slot-machine . Bottino in via di quantificazione.

Polizia sul posto

Sul posto è stato tempestivo l'arrivo degli agenti di polizia. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza. Secondo le prime indiscrezioni i banditi sarebbero fuggiti a bordo di una macchina, una Audi Bianca, facendo perdere le loro tracce.

Indagini in corso.

Secondo le prime analisi degli agenti i banditi in azione sarebbero stati almeno tre, rapidi e mirati nel mettere a segno il colpo intorno alle ore 3. La targa della vettura utilizzata risulterebbe si una auto rubata . Indagini in corso