Come riparte l'Avellino verso la sfida con il Modena Venerdì (ore 20.30) l'ultimo turno del campionato di Serie B

Prima seduta settimanale per l'Avellino a porte aperte, poi l'accelerazione avverrà, come di consueto, con il “Partenio-Lombardi” a porte chiuse per i lupi che puntano al posto playoff. Una vittoria contro il Modena, nell'epilogo stagionale con tutte le gare dell'ultimo turno in programma venerdì alle 20.30, potrebbe, però, non bastare alla squadra di Ballardini, chiamata al successo sperando nella combinazione utile (avanti in un arrivo a 3 con Cesena e Mantova, negli scontri diretti sotto con i romagnoli, avanti sui virgiliani).

Venerdì sera l'ultima giornata di campionato

Il tecnico dovrà fare a meno di Fontanarosa, squalificato per un turno dal giudice sportivo a causa del rosso diretto rimediato ad Empoli nei secondi finali per aver contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale (si legge tra i provvedimenti). Si rivede Milani, anche se non è ancora al top, mentre Sala resta fuori da giochi. Almeno nel primo allenamento settimanale l'ex Como non era in gruppo. Simic appare destinato all'ulteriore assenza, mentre la preparazione di Favilli e Palmiero si è aperta in gestione, ma con l'obiettivo del ritorno in gruppo. Iannarilli non era in campo e sembra, quindi, dietro nella sfida aperta con Daffara per il ruolo di titolare nell'epilogo in campionato.