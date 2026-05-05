L'addio di Polonara al basket giocato: "Ci ho provato, ma è ora di dire basta" Il cestista aveva ripreso gli allenamenti individuali al PalaDelMauro di Avellino

Achille Polonara aveva ripreso ad allenarsi ad Avellino, al PalaDelMauro, su un parquet che conosceva bene, avendolo calcato da avversario della Scandone più volte, ma nella serata di ieri ecco l'annuncio sulla pagina ufficiale social. Il marchigiano saluta il basket giocato. "Non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero": così Polonara nel racconto di quanto deciso e maturato al termine di un percorso iniziato nel mese di aprile in condivisione con la Dinamo Sassari, club che l'aveva tesserato durante le cure per la leucemia mieloide acuta e il trapianto di midollo osseo, e l'Avellino Basket che aveva aperto al cestista le porte del PalaDelMauro per gli allenamenti sviluppati con la supervisione dello staff tecnico e medico irpino.

"Mi mancherai, palla a spicchi"

"Grazie ai coach, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo, grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza. Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero. Mi mancherai, palla a spicchi".