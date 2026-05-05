Avellino senza Fontanarosa, due squalificati per il Modena I provvedimenti del giudice sportivo per l'ultima giornata di campionato

Se l'Avellino dovrà fare a meno di Alessandro Fontanarosa per squalifica (un turno di stop a causa del rosso diretto rimediato nei secondi finali ad Empoli per aver contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale di Federico La Penna) con Davide Ballardini costretto a valutare la condizione fisica di diverse pedine, anche per il Modena ci sono due stop determinati dai provvedimenti del giudice sportivo e da quanto deciso nel corso del derby vinto contro la Reggiana. Andrea Sottil non potrà contare su Giuseppe Ambrosino, espulso per doppia ammonizione, una delle due rimediata nell'esultanza per il gol realizzato, e Simone Santoro per il quinto giallo stagionale.

Chichizola out dall'11 aprile: Pezzolato tra i pali

Nel mese di aprile gli emiliani hanno perso Leandro Chichizola per l'intervento chirurgico di riparazione del tendine distale del muscolo bicipite brachiale sinistro, lesionatosi nei primi minuti della sfida contro il Sudtirol. Michele Pezzolato ha sostituito Chichizola dal 10' di quel match per poi diventare titolare nelle ultime quattro giornate di campionato. Il Modena è già certo del sesto posto e dell'avversario nel turno preliminare playoff: affronterà la Juve Stabia al "Braglia".