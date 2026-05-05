"Aprono il centro per l'autismo, ma il progetto originario è stato stravolto" La manager Conte apre dopo 20 anni di attese ma le associazioni protestano

Centro per l'autismo, è protesta. Elisa Spagnuolo, presidente Aipa, spiega: quello che sta per aprire nulla ha a che fare con il nostro progetto, la nostra idea di centro. Volevamo un centro che includesse, realizzasse progetti, creasse una occasione per i nostri ragazzi di inclusione e accoglienza. Ci troviamo di fronte tutt'altro".

L'incontro

Commenta così Elisa Spagnuolo l'apertura annunciata tra un mese dal manager dell'Asl Maria Concetta Conte. La scorsa settimana c'era stata la consegna del complesso dalla commissaria straordinaria Perrotta all'Asl. Ieri l'incontro con la stampa della manager dell'Asl che ha spiegato cosa realizzerà nel centro di Valle.

La farm community

"Noi dell'Aipa siamo stati completamente esclusi. Il progetto originario per cui ci siamo battuti era quello di realizzare una Una farm community: un modello agricolo e sociale sostenibile che integra la produzione agricola con l'inclusione, offrendo supporto, riabilitazione e formazione lavorativa a persone con disabilità o fragilità. E invece? Hanno utilizzato quell'area da attrezzare a verde per fare un parcheggio e trasferiscono nel centro di valle la neuropsichiatria infantile. Dove è il nostro progetto? Perchè ci hanno ignorati?".