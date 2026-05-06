Carceri, Iannone: "Grazie al Governo per attenzione ai penitenziari campani"

"Il Governo Meloni dimostra ancora una volta attenzione per le carceri e in particolare per gli istituti campani.
Con l'assegnazione dei nuovi agenti del 186° vorso viene garantito un aumento fondamentale di personale pari a 26 unità tra Ariano Irpino in provincia di Avellino e Carinola nel casertano.
Attraverso interventi ed investimenti superiamo con i fatti le dimenticanze dei governi precedenti, assicurando condizioni migliori alla polizia penitenziaria che ogni giorno garantisce la sicurezza negli istituti".
Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania il quale ringrazia per l'impegno profuso, il nuovo sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni.