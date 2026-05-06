Masterplan: questionari per raccogliere contributi utili al Piv L'invito del responsabile del coordinamento tecnico Marcantonio Spera alla collaborazione

Il responsabile del coordinamento tecnico del Masterplan, Marcantonio Spera e il comitato scientifico del progetto "Cura", al termine dell’incontro territoriale tenutosi a Frigento, invitano cittadini e categorie a collaborare attraverso la compilazione di questionari su diverse tematiche:

“Il Master Plan Valle Ufita prevede un percorso di costruzione condivisa che mette al centro il territorio, le sue risorse e le sue sfide. Per questo motivo, il contributo di tutti gli attori coinvolti nei tavoli tematici è fondamentale.

Abbiamo predisposto dei questionari rivolti a istituzioni, imprese, associazioni e stakeholder locali, con l’obiettivo di raccogliere riflessioni, bisogni e proposte utili a definire strategie e azioni concrete".

Perché è importante partecipare?

Per contribuire a costruire una visione territoriale realmente condivisa.

Per far emergere criticità, opportunità e priorità locali.

Per orientare le scelte strategiche del Piv su temi chiave come mobilità, welfare, energia, agricoltura e governance.

Per rafforzare il dialogo tra i diversi attori del territorio.

Il Piv si fonda su un processo partecipativo che integra analisi territoriali, programmazione e progettualità, anche in relazione ai tavoli regionali e alle politiche di sviluppo in corso.

Questi i link ai vari questionari tematici:

Tavolo Agricoltura: http://tiny.cc/w0y2101

Tavolo Formazione: http://tiny.cc/r0y2101

Tavolo Produzioni: http://tiny.cc/i0y2101

"Il tuo punto di vista è essenziale. Costruiamo insieme strategie più efficaci e aderenti ai bisogni reali del territorio Responsabile del coordinamento tecnico".