Masterplan: questionari per raccogliere contributi utili al Piv

Il responsabile del coordinamento tecnico del Masterplan, Marcantonio Spera e il comitato scientifico del progetto "Cura", al termine dell’incontro territoriale tenutosi a Frigento, invitano cittadini e categorie a collaborare attraverso la compilazione di questionari su diverse tematiche:
“Il Master Plan Valle Ufita prevede un percorso di costruzione condivisa che mette al centro il territorio, le sue risorse e le sue sfide. Per questo motivo, il contributo di tutti gli attori coinvolti nei tavoli tematici è fondamentale.
Abbiamo predisposto dei questionari rivolti a istituzioni, imprese, associazioni e stakeholder locali, con l’obiettivo di raccogliere riflessioni, bisogni e proposte utili a definire strategie e azioni concrete".
Perché è importante partecipare?
Per contribuire a costruire una visione territoriale realmente condivisa.
Per far emergere criticità, opportunità e priorità locali.
Per orientare le scelte strategiche del Piv su temi chiave come mobilità, welfare, energia, agricoltura e governance.
Per rafforzare il dialogo tra i diversi attori del territorio.
Il Piv si fonda su un processo partecipativo che integra analisi territoriali, programmazione e progettualità, anche in relazione ai tavoli regionali e alle politiche di sviluppo in corso.
Questi i link ai vari questionari tematici:
Tavolo Agricoltura: http://tiny.cc/w0y2101
Tavolo Formazione: http://tiny.cc/r0y2101
Tavolo Produzioni: http://tiny.cc/i0y2101
"Il tuo punto di vista è essenziale. Costruiamo insieme strategie più efficaci e aderenti ai bisogni reali del territorio Responsabile del coordinamento tecnico".