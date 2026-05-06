Assauntino, l'ultimo saluto. Domani lutto cittadino per i funerali a Montemarano Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino

Si terranno domani i funerali di Assauntino, il 34enne di Montemarano morto al Moscati di Avellino, dopo sei giorni di agonia. Assauntino era rimasto vittima di un incidente agricolo. Per giorni si è pregato e sperato poi la tragica notizia ha travolto la comunità altirpina.

"I funerali del nostro amato Assuntino si terranno domani, giovedì 07 maggio alle ore 17:00, presso la cattedrale Santa Maria Assunta di Montemarano in Piazza del popolo - spiega il sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri-. Facendomi interprete del sentimento di commozione dell’intera Comunità per la sua prematura scomparsa in un tragico incidente, e considerato il suo impegno per Montemarano nello sport quale dirigente della locale squadra di calcio, ho disposto il lutto cittadino per domani giovedì 07/05/2026 dalle ore 17:00 e fino al termine delle esequie, conclude Palmieri-".