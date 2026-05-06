Sicurezza e sostenibilità: la polizia locale si rinnova con un mezzo "green" È pronta la nuova auto a bassa emissione che presto circolerà nelle strade di Grottaminarda

È pronta la nuova auto a bassa emissione che presto circolerà nelle strade di Grottaminarda per il controllo del territorio comunale da parte della polizia municipale.

Il comune di Grottaminarda grazie alla partecipazione al "bando per l'accesso a contributi regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale”, ha ottenuto lo scorso mese di agosto il finanziamento per l'acquisto del nuovo mezzo ibrido che andrà in sostituzione di una vecchia auto non ecologica.

"La nostra polizia municipale – afferma l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marcantonio Spera - aveva la necessità di rinnovare il parco auto per un servizio più efficiente sul territorio comunale e al contempo a minor impatto ambientale e con minori costi di gestione.

L'attenzione è sempre rivolta all'ambiente ed alla transizione ecologica, in questa ottica l'istallazione già dal 2024, di diverse colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Dunque, con questo progetto approvato e finanziato dalla Regione Campania, uniamo sicurezza e sostenibilità in favore dei cittadini"..