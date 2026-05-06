Camera Penale Irpina, elezioni ad Avellino: Aufiero rieletto presidente

nominato per la seconda volta consecutiva ed è alla sua terza esperienza alla guida dei penalisti

camera penale irpina elezioni ad avellino aufiero rieletto presidente
Avellino.  

di Paola Iandolo 

L'avvocato Gaetano Aufiero guiderà la Camera Penale Irpina per altri due anni. Il penalista, difensore dell'ex boss Raffaele Cutolo è stato nominato per la seconda volta consecutiva presidente della Camera Penale Irpina, ma è alla sua terza esperienza alla guida dei penalisti irpini. Stamane si è  proceduto all'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Alta l'affluenza: circa il 50% degli iscritti.

Le cariche

Riconfermato il direttivo degli ultimi due anni. Il direttivo è composto dagli avvocati Gaetano Aufiero, Costantino Sabatino, Mauro Alvino, Giuseppe Saccone, Luigi Petrillo, Claudio Frongillo e Francesco Perone. Subito dopole votazioni si è riunito il direttivo che ha confermato Aufiero come presidente, come segretario l'avvocato Costantino Sabatino e come tesoriere l'avvocato Mauro Alvino. Nel Collegio dei Probiviri sono stati eletti gli avvocati Benedetto Vittorio De Maio, Paola Forcione e Teodoro Reppucci.

Gli obiettivi

Aufiero rivendica il lavoro svolto nel biennio appena trascorso centrato sulla rappresentanza e tutela degli avvocati penalisti in un momento non facile per l'avvocatura e la magistratura dopo il referendum. Il neo presidente Aufiero punta anche  sul rafforzamento della Scuola di Formazione.


 

Ultime Notizie