Camera Penale Irpina, elezioni ad Avellino: Aufiero rieletto presidente nominato per la seconda volta consecutiva ed è alla sua terza esperienza alla guida dei penalisti

di Paola Iandolo

L'avvocato Gaetano Aufiero guiderà la Camera Penale Irpina per altri due anni. Il penalista, difensore dell'ex boss Raffaele Cutolo è stato nominato per la seconda volta consecutiva presidente della Camera Penale Irpina, ma è alla sua terza esperienza alla guida dei penalisti irpini. Stamane si è proceduto all'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Alta l'affluenza: circa il 50% degli iscritti.

Le cariche

Riconfermato il direttivo degli ultimi due anni. Il direttivo è composto dagli avvocati Gaetano Aufiero, Costantino Sabatino, Mauro Alvino, Giuseppe Saccone, Luigi Petrillo, Claudio Frongillo e Francesco Perone. Subito dopole votazioni si è riunito il direttivo che ha confermato Aufiero come presidente, come segretario l'avvocato Costantino Sabatino e come tesoriere l'avvocato Mauro Alvino. Nel Collegio dei Probiviri sono stati eletti gli avvocati Benedetto Vittorio De Maio, Paola Forcione e Teodoro Reppucci.

Gli obiettivi

Aufiero rivendica il lavoro svolto nel biennio appena trascorso centrato sulla rappresentanza e tutela degli avvocati penalisti in un momento non facile per l'avvocatura e la magistratura dopo il referendum. Il neo presidente Aufiero punta anche sul rafforzamento della Scuola di Formazione.



