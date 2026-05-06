Solofra, accusato di simulazione di reato: 35enne assolto con formula piena Ad emettere la sentenza il giudice Lorenzo Corona dopo le indagini difensive della difesa

di Paola Iandolo

E' stato assolto con la formula piena "il fatto non sussiste" dalle accuse di simulazione di reato, precisamente del furto di un'auto noleggiata. Ad emettere la sentenza - nei confronti di un giovane di Solofra, difeso dall'avvocato Fabio Tulimiero - il giudice del tribunale di Avellino, Lorenzo Corona. Il trentacinquenne aveva presentato la denuncia di furto nel giugno 2022 presso la stazione dei carabinieri di Solofra.

La denuncia

Per il trentacinquenne era stato disposto il decreto di giudizio perchè la denuncia era stata considerata falsa. L'uomo aveva denunciato di aver parcheggiato l'auto lungo la strada provinciale 106, in direzione Nocera Inferiore, nei pressi dell'uscita autostradale alle 14 del 17 giugno del 2022. Stando alla pubblica accusa il veicolo non aveva mai interrotto la marcia nel punto indicato dall'indagto ma sarebbe stato spento a Scafati intorno alle 13.39 dello stesso giorno.

Le indagini difensive

La difesa con un consulente tecnico di parte hanno contestato i risultati del gps del veicolo e delle celle telefoniche. Hanno dimostrato che i dati risultavano essere stati alterati dai dispositivi antitamper. Da qui l'assoluzione emessa dal giudice monocratico del tribunale di Avellino. Ora si attendono le motivazioni della sentenza.