Provinciali, Alaia: "Il M5S ha rifiutato la candidatura di un proprio esponente

Il segretario provinciale del Pd: riflessione al nostro interno ed in sintonia con tutti i livelli

provinciali alaia il m5s ha rifiutato la candidatura di un proprio esponente
Avellino.  

«Nello spirito di coalizione che deve sempre caratterizzare il confronto tra le forze politiche del campo progressista, il Partito Democratico aveva manifestato, con generosità e senso di responsabilità, la disponibilità a sostenere una candidatura alla Presidenza della Provincia di Avellino espressa dal Movimento 5 Stelle».

È quanto dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, Marco Alaia.

«Questa ipotesi –  prosegue Alaia – inspiegabilmente non ha trovato disponibilità da parte dello stesso Movimento 5 Stelle. Ne prendiamo atto. A questo punto, il Partito Democratico, nella piena sintonia tra i vari livelli del partito - provinciale, regionale e nazionale - e con il senso di responsabilità che da sempre ne contraddistingue l’azione politica, avvierà una riflessione finalizzata all’individuazione di una candidatura credibile, autorevole e condivisa, capace di rappresentare al meglio lo spirito, i valori e le posizioni del campo largo, senza veti ma senza neppure posizioni precostituite”.

«Una riflessione – conclude Alaia – che sarà condotta con lo stesso spirito unitario e con le stesse modalità di confronto e condivisione che, recentemente, hanno portato all’individuazione del candidato sindaco della città di Avellino.

A tal riguardo appare quantomeno singolare che l’onorevole Gubitosa sia già informato, ancor prima dei riferimenti locali e regionali del nostro partito, di quale sarebbe l’esito di questa fase di consultazione interna e conosca perciò, per nome e per conto del Pd, la nostra indicazione per la candidatura apicale alla Provincia di Avellino”.

«L’obiettivo – conclude Alaia - resta quello di costruire una proposta politica inclusiva, in grado di interpretare le esigenze del territorio provinciale e di rafforzare il percorso unitario delle forze progressiste».

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