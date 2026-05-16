Antincendio boschivo: protezione civile pronta per una nuova campagna estiva Volontari a lezione dai vigili del fuoco ad Avellino

Lezione pratico-valutativa di 4 ore, in presenza stamane nell'aula didattica provinciale dei vigili del fuoco di Avellino per i volontari della protezione civile della regione Campania. Si tratta della seconda e ultima seduta del corso di aggiornamento per operatori antincendio boschivo. Sono stati proprio i caschi rossi a formare i volontari, attraverso una lezione puntuale e una serie di attività pratiche sul campo, in esterna.

Lo scopo è quello di avere a disposizione personale sempre altamente specializzato, attento alle norme da applicare e formato attraverso i programmi regionali che includono corsi base, avanzati e di aggiornamento sul campo .

Come noto, con apposite deliberazioni la giunta regionale della Campania ha disciplinato la formazione, l’addestramento e la qualificazione degli operatori antincendio boschivo (Aib) aderenti alle squadre volontari.

Essi infatti, devono partecipare ad uno specifico corso di aggiornamento, della durata minima di 8 ore, ogni 36 mesi dalla data dell’ultima valutazione dell’apprendimento avvenuta con esito positivo.

Il corso si articola in due fasi. La prima mediante lezione teorica di 4 ore, svoltasi il 9 aprile scorso in modalità Fad sincrona e la seconda stamane ad Avellino, nella sede del comando dei vigili del fuoco con una lezione pratico-valutativa di 4 ore, in presenza.

Test finale del corso superato da tutti i partecipanti provenienti da diverse località, tra cui Flumeri, Ariano e Savignano Irpino e foto di rito finale.