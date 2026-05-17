Primavera, playoff: Avellino ko solo dopo i calci di rigore con il Modena Il percorso dei lupacchiotti si è chiuso al “Leo Vicini” di Savignano

Il cammino della Primavera 2 dell'Avellino si chiude nel primo turno playoff. I lupacchiotti di Molino sono stati superati dal Modena solo dopo i calci di rigore con il risultato di 5-4. La formazione under dei canarini è in semifinale. Risultato di 0-0 nei tempi regolamentari e dopo i supplementari al "Leo Vicini" di Savignano. Nella serie dei rigori Avellino avanti con Spadoni (0-1) e ripresi da Arnaboldi (1-1). Volpe sbaglia (1-1), Korosa segna (2-1 Modena). D'Onofrio va alto sopra la traversa (2-1), Lo Conte sbaglia (2-1). Angelino (2-2), Carreri (3-2) e Bianco (3-3) vanno a bersaglio, Goulart firma il rigore decisivo per il 4-3 finale.

Il tabellino

Primavera 2

Playoff - Semifinale

Modena-Avellino 4-3 d.c.r.

Marcatori: Spadoni (A) gol, Arnaboldi (M) gol, Volpe (A) parato, Korosa (M) gol, Donofrio (A) alto, Lo Conte (M) parato, Angelino (A) gol, Carreri (M) gol, Bianco (A) gol, Goulart (M) gol

Modena: Maran, Ungureanu, Egharevba (1′ 1ts Gualtieri), Arnaboldi, Korosa, Guiyong, Andolina (26′ st Goulart), Wiafe (26′ st Mampuya), Colpo (5′ 1ts Coratella), Fabbri (26′ st Carreri), Diarra (37′ st Lo Conte). All. Mandelli. A disp. Bosi, Riccardi, Eyeh, Rubino, Cervi, Landulfo

Avellino: Barone, Zanni, Mellino, Amiranda (6′ 1ts Frulio), Manzo (6′ 1ts Volpe), Vignoli, Santoro (10′ 1ts Bianco), Giunto (31′ st Angelino), Spadoni, De Michele (22′ pt Delishi; 10′ 1ts Donofrio), D’Auria. All. Molino. A disp. Margiotta, Sarcinella, Attanasio, Pignatelli, Vaccà, Catalano

Ammoniti: Giunto (A), Diarra (M), Mampuya (M), Egharevba (M), Carreri (M), Zanni (A)