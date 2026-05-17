Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Personalità nel chiudere la serie" Il commento del coach della squadra irpina, qualificata per la semifinale promozione

Grande soddisfazione per l'accesso alla semifinale promozione vincendo Gara 2 in trasferta dando continuità al successo nel primo atto tra le mura amiche. Ecco il commento del coach della Scandone Avellino, Ciro Dell'Imperio, dopo il 2-0 sull'Esperia Cagliari e la qualificazione alla semifinale playoff.

"Recuperiamo energie per il prossimo turno"

"Dopo l’ottima prestazione di Gara 1 volevamo chiudere subito la serie e raggiungere l’obiettivo il prima possibile, anche per recuperare energie fisiche e mentali in vista del prossimo turno. - ha affermato il coach biancoverde - Faccio i complimenti ai ragazzi perché sapevamo di affrontare una squadra forte, resa ancora più pericolosa dal fattore campo. Abbiamo disputato una partita solida, dando continuità al lavoro fatto ad Avellino. Nei momenti di difficoltà siamo rimasti lucidi e compatti, respingendo ogni tentativo di rimonta di Cagliari. Nel finale abbiamo dimostrato personalità, maturità e grande spirito di gruppo”.