Scandone Avellino in semifinale playoff: vittoria a Cagliari e 2-0 nella serie Scanzi risulta decisivo tra attacco e difesa nel secondo atto della serie dei quarti di finale

La Scandone Avellino vince a Cagliari contro l'Esperia con il risultato di 71-79, firma il 2-0 e chiude la serie dopo la vittoria nel primo atto dei quarti di finale playoff. La squadra irpina vola in semifinale promozione, affronterà la vincente della serie tra Matera e Catanzaro con i calabresi avanti 1-0 nella serie. Nonostante una serata non semplice per Kmetic con errori in appoggio e a cronometro fermo, Scanzi è il protagonista in Gara 2 con un gioco da 3 punti determinante nella fase clou della sfida. Pili e Frattoni hanno riportato l'Esperia a -7 a 90 secondi dal termine, ma la Scandone ha gestito il finale con altre due ottime difese di Scanzi e i tiri liberi siglati da Cioppa.

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale

Playoff - Quarti di finale - Gara 2

Esperia Cagliari - Scandone Avellino 71-79

Parziali: 17-23, 21-24, 14-17, 19-15

E. Cagliari: Porcu, Manca 2, Cabriolu, Giordano 15, Potì 12, Frattoni 21, Thiam 5, Picciau 4, Locci 4, Pili 8, Morgillo. All. Manca

Scandone: Scanzi 15, Cioppa 6, Cantone 4, Ragusa 12, Kmetic 3, Duranti 14, Stefanini 3, Gay 10, Donda 10, Vitale, Galli. All. Dell'Imperio