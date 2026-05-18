Contrada, riapre la provinciale 88: "Una vittoria della comunità" Il sindaco: resta lo stop per i mezzi pesanti

Dopo 130 giorni di lavori dalla frana del 10 gennaio riapre interamente e sensa senso alternato la strada provinciale88 a Contrada, in provincia di Avellino. Un giorno storico una vittoria della comunità, commenta il sindaco De Santis, che spiega restano i divieti per i mezzi pesanti e multe a raffica per fermare gli incivili.

Il piano estate

Pronto il piano straordinario di blocchi e controlli in vista dell'estate: "abbiamo elevato in un mese 20mila euro di multe e per l'estate piazzeremo veri e propri varchi e posti di controllo per bloccare il transito dei mezzi superiori a 2 tonnellate e mezzo.", spiega De Santis.

Montevergine, strada ancora chiusa

Intanto resta chiusa la strada provinciale per Montevergine a sei mesi dalla frana sul partenio del 25 novembre, che travolse più tornanti in vetta al Massiccio della Madonna dal volto nero. "Non annucio più date – spiega il presidente della Provincia Rizieri Buonopane -, ma è bene chiarire che la strada è provinciale ma il costone da cui si è staccata la frana non è di nostra competenza. Abbiamo lavorato senza sosta e anche con condizioni meteo sfavorevoli. Ci auguriamo di riaprire presto alle auto la strada."