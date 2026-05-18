Avellino, il giudice Paolo Cassano è il presidente della seconda sezione penale Il nuovo incarico dopo la nomina del Plenum del Csm

di Paola Iandolo

Il giudice Paolo Cassano nominato dal Plenum del Csm alla presidenza della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino si è insediato questa mattina nella nuova funzione nel Tribunale di Avellino. Il magistrato, che per alcuni mesi è stato impegnato a Roma nella Commissione che si occupa del concorso in magistratura, era stato infatti indicato all’unanimità dalla V Commissione per il posto lasciato vacante dal dicembre scorso dal presidente Roberto Melone.

Dopo la pubblicazione nel Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia, avvenuto il 15 maggio, arriva l’insediamento ufficiale. Il giudice Cassano ha negli ultimi anni ricoperto il ruolo di Gip nel tribunale di Avellino, ma nella sua lunga carriera ha già presieduto un Collegio penale. Il magistrato è stato infatti alla guida del Collegio del maxiprocesso all'organizzazione criminale denominata clan Cava operativo in Irpinia.



