Ariano: grande partecipazione per il tour di Roberto Cardinale Continuano gli incontri con le associazioni del territorio e nelle contrade della città

Prosegue con grande successo e partecipazione il tour della campagna elettorale di Roberto Cardinale, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per le amministrative 2026. Negli ultimi giorni, il tour ha toccato punti nevralgici della città, registrando un'eccezionale risposta da parte dei cittadini, a testimonianza del forte legame con il territorio.

Domenica 17 maggio, il Rione Cardito è stato il cuore pulsante di "Futura Cardito", una giornata di incontro, musica, dibattito e senso di comunità che ha visto una straordinaria affluenza di famiglie e residenti.

L’iniziativa, voluta e organizzata dalla lista Futura, con a capo il sindaco uscente Enrico Franza, candidato al consiglio comunale, ha messo al centro i risultati concreti dell'amministrazione uscente, celebrando, in particolar modo, la riqualificazione degli alloggi popolari, un intervento decisivo che ha restituito dignità e qualità della vita a molte famiglie.

Grande entusiasmo anche per la realizzazione del nuovo centro sociale, destinato a diventare un vero e proprio hub culturale polifunzionale: un luogo per convegni, mostre, presentazioni di libri e attività a disposizione dell'intera comunità.

La giornata è stata arricchita dagli interventi di Giovanni Albanese, candidato della zona, e dai rappresentanti delle associazioni del territorio: Luigi Graziano di "Immaginazione" ha ringraziato l'amministrazione per aver dato un rilievo senza precedenti agli aspetti culturali della città; mentre Antonio Perna, noto in Città come Big Wave, in rappresentanza di Gilda Ciccarelli per la compagnia teatrale "La Fermata", ha sottolineato come l'amministrazione in questi anni abbia valorizzato il teatro e i suoi talenti e offerto alle associazioni del territorio un ruolo da protagoniste nella vita culturale di Ariano Irpino.

Il fine settimana di incontri era iniziato sabato sera nelle contrade Santa Barbara e San Liberatore. Anche qui, la partecipazione è stata numerosa e sentita. Il dibattito si è concentrato sull'ascolto delle difficoltà specifiche delle aree rurali, dall'emergenza idrica alla viabilità ponendo l’accento sulle criticità, spesso comuni a tante contrade, a cui l’amministrazione uscente ha provato a fornire risposte concrete e tangibili.

Dal confronto con i residenti delle contrade è emerso che grazie alla presenza costante degli amministratori uscenti, sono state realizzate opere importanti e avviati progetti concreti che hanno

migliorato la vita quotidiana dei cittadini.

“Tuttavia - afferma Enrico Franza - siamo convinti che il lavoro non sia terminato. Ogni traguardo raggiunto non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Ci sono ancora molte sfide da affrontare, nuove esigenze da ascoltare e opportunità da cogliere per rendere la nostra città un posto ancora migliore in cui vivere, lavorare e crescere ed è per questo che scegliamo di proseguire il nostro percorso con una persona capace e competente come Roberto Cardinale”.

A tutti gli incontri hanno preso parte i candidati e i rappresentanti delle liste della coalizione: "Ariano sa Fare" con l'avvocato Mario Iuorio, "Futura" con il sindaco uscente e candidato al consiglio comunale Enrico Franza, e "Hirpina Democratica" con il dottore Pasqualino Molinario.

Il candidato sindaco Roberto Cardinale, presso la sede del comitato elettorale sita in Piazza Plebiscito, continua, in questi giorni, gli incontri con le associazioni di categoria: giovedì 14 ha incontrato le associazioni dei commercianti, venerdì 15 i rappresentanti delle associazioni sportive, lunedì 18 le associazioni del mondo dell’agricoltura, nella consapevolezza che questa fase di dialogo e ascolto sia fondamentale per il lavoro futuro da pianificare insieme.

“Vogliamo raccogliere le istanze, le idee e i suggerimenti direttamente dalla vostra voce. La vostra esperienza quotidiana è la risorsa più preziosa per capire quali siano le priorità e per programmare i prossimi passi”, ha dichiarato Roberto Cardinale.

Il candidato sindaco, negli ultimi incontri, oltre a rappresentare ai partecipanti il programma elettorale, ha voluto dedicare una nota speciale al futuro della città: "Il nostro impegno più grande è per i giovani.

Vogliamo creare le condizioni perché possano costruire il loro futuro qui, ad Ariano, investendo in formazione, lavoro e spazi di aggregazione. Una città che non scommette sui suoi giovani è una città senza futuro, e noi vogliamo un futuro prospero e dinamico per tutti".

A conclusione degli incontri, il candidato sindaco ha lanciato un appello ai cittadini: "Questo è il momento del coraggio. Il coraggio di scegliere un futuro che si costruisce insieme, giorno dopo giorno, con progetti concreti e non con vuote promesse. Chiedo agli arianesi di credere in questa visione e di darci la forza per realizzarla. Insieme, possiamo fare di Ariano una città ancora più giusta, viva e solidale."

I prossimi incontri:

Lunedì 18 maggio: ore 15.30 incontro con le associazioni del mondo dell’agricoltura presso la sede del comitato elettorale in Piazza Plebiscito, ore 19.00 Rione Rodegher presso il parchetto pubblico, ore 21.00 Rione San Pietro presso il parchetto pubblico.

Martedì 19 maggio: Ore 15.30 incontro con le associazioni culturali e di volontariato presso la sede del comitato elettorale in Piazza Plebiscito, ore 19.00 contrada Vascavino presso il piazzale antistante la Chiesa, ore 21.00 Contrada Maddalena presso il locale antistante la Chiesa