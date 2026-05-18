Irpinia in bici: una festa di sport, comunità e valorizzazione del territorio Oltre 120 ciclisti lungo il tragitto mozzafiato Villanova del Battista-Zungoli

È stata una grande festa di sport, comunità e valorizzazione del territorio: oltre 120 ciclisti hanno partecipato alla terza edizione di Irpinia in bici, che ha visto protagonista Villanova del Battista con i suoi paesaggi mozzafiato, fino ad arrivare a Zungoli, terzo classificato tra i borghi più belli d’Italia.

"Tante famiglie, ragazzi e bambini hanno preso parte alla pedalata, conclusasi con la campagna sul diritto al gioco promossa dall’Unicef alla quale il nostro comune - afferma il sindaco di Villanova del Battista Ernesto Iorizzo - ha aderito insieme al gruppo Rotary Club Avellino Est Centenario, Rotaract Club Avellino Est e all’associazione A tempo perso, che ringraziamo per la preziosa collaborazione insieme ai ragazzi del Servizio Civile Universale.

Un momento speciale è stato dedicato anche ai più piccoli con i giochi e le attività organizzate da Wave animazione, che hanno regalato sorrisi e divertimento ai bambini presenti.

Un sentito grazie anche alla Croce Rossa Italiana e al gruppo delle Guardie Ambientali per aver supervisionato e garantito la sicurezza della ciclo-pedalata. Un ringraziamento speciale a Giovanni Pippo per il grande aiuto nell’organizzazione della giornata e a Liberato Baviello per aver messo a disposizione il suo furgone per il trasporto delle bici. Grazie agli sponsor Angelo Silano MC, alla Farmacia del Tricolle per aver regalato le t-shirt protagoniste di questa edizione di Irpinia in Bici. Un grazie sincero anche ai tanti volontari che, con impegno e disponibilità, hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Infine, grazie a Mattia Iorizzo per gli splendidi scatti che raccontano le emozioni di questa bellissima giornata.

Un evento che continua a crescere anno dopo anno, unendo sport, socialità e amore per il nostro territorio".