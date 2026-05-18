Ariano, non risponde a telefono: trovata riversa a terra in casa Vigili del fuoco costretti a fare irruzione nell'abitazione della donna

Era riversa a terra in cucina, impossibilitata a muoversi e a chiedere aiuto e chissà per quanto tempo sarebbe rimasta lì, con poche speranze di vita, se non fosse stato per l'allarme lanciato da sua figlia residente al nord, preoccupata per non essere riuscita a comunicare telefonicamente con la madre e il tempestivo e provvidenziale intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda.

Sono stati loro a fare irruzione in casa da un balcone, raggiunto attraverso una scala dal lato secondario di una palazzina che da via Covotti affaccia su via Anzani.

E' quanto accaduto stamane ad Ariano Irpino, ai danni di una donna di 90 anni. Insieme ai caschi rossi il personale sanitario del 118 giunto dalla sede Stie di Montecalvo Irpino e una volante del locale commissariato di polizia.

La malcapitata, avrebbe avuto un malre da ipoglicemia. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane Bellizzi per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari.