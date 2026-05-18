Festa: Pizza? Un candidato in fuga. Più che campo largo è un campo disunito Gianluca Festa nel rush finale della campagna elettorale torna alla carica

Ironia e stoccate all'avversario Pizza, Gianluca Festa nel rush finale della campagna elettorale torna alla carica. Lo fa durante la presentazione della lista W La Libertà.

Si parte dalla questione dell’affidamento dei parcheggi, “si è trattato di un trabocchetto che hanno provato a propinare agli avellinesi i rappresentanti del campo largo e in particolare Nello Pizza”, dice. Potrei anche fare una battuta: mi sembra di assistere al ‘Signore dei Tranelli’, perché provano a disseminare la città di trabocchetti sperando che gli avellinesi possano abboccare. Ma questo non accadrà”.

E poi l'affondo al suo avversario Nello Pizza: “È un candidato in fuga – lo definisce – perché continua a sfuggire ai confronti”.

Poi un passaggio sulle elezioni a Palazzo Caracciolo: “Siamo alle comiche, più che un campo largo è un campo disunito. Quello che è accaduto dimostra che questa alleanza è stata costruita solo contro Gianluca Festa per Palazzo di Città”.