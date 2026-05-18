Consacrazione del nuovo altare: commozione in chiesa a Melito Irpino Il monito del vescovo Sergio Melillo alla comunità

Nella solennità dell'Ascensione del Signore, la comunità parrocchiale di Melito Irpino guidata da don Michele Puopolo ha vissuto un momento intenso: la consacrazione del nuovo altare.

E' stato il vescovo Sergio Melillo a presiedere la celebrazione accompagnando il sacro rito, con parole preziose:

"L'altare sta immobile al centro della chiesa come un punto fermo, a dirci che, mentre tutto il mondo corre e passa, l'amore di Dio rimane stabile e incrollabile come la roccia. Un altare consacrato ha senso solo se consacra anche le nostre vite all'annuncio del Vangelo.

Vi chiedo di essere una parrocchia accogliente, che sa farsi vicina agli ultimi, ai giovani, agli anziani che spesso vivono la solitudine, che dialoga con le parrocchie vicine.

Portate fuori la gioia di questo giorno! Il Santo Patrono Egidio interceda per la comunità e accompagni il cammino di ciascuno di voi. Amen."