Lesione del crociato anteriore per Fabiano Parisi: intervento riuscito Brutto infortunio nel corso di Juventus-Fiorentina: l'abbraccio dei compagni sul secondo gol viola

Nel match Juventus-Fiorentina Fabiano Parisi ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e nelle scorse ore si è sottoposto all'intervento chirurgico di ricostruzione. L'operazione è perfettamente riuscita e l'irpino avvierà il percorso riabilitativo nei prossimi giorni a Firenze. La stagione dell'esterno termina con un turno d'anticipo, ma soprattutto si apre una fase e un'estate di duro lavoro di recupero per rientrare quanto prima verso la stagione 2026/2027. Che avesse rimediato un infortunio molto grave era chiaro sin dagli istanti successivi. Al secondo gol viola, firmato da Mandragora, il centrocampista e i compagni di squadra hanno subito raggiunto bordocampo per un abbraccio al serinese, che nonostante il dolore ha seguito dalla panchina il secondo tempo del penultimo atto in campo.

Il comunicato della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito".