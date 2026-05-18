Santuario di San Liberatore ad Ariano: dono in argento di don Antonio Surdi Un momento straordinario nel corso della serata, la benedizione del nuovo pastorale

Con la celebrazione delle ore 19 di ieri, domenica 17 maggio si sono conclusi i solenni festeggiamenti in onore di San Liberatore Vescovo e Martire.

La celebrazione è stata presieduta dall'ex parroco don Antonio Surdi, particolarmente legato alla gente di questa ridente comunità.

Un momento straordinario nel corso della serata, la benedizione del nuovo pastorale in argento, dono di don Antonio Surdi e la parte finale a chiocciola dalla confraternita della buona morte di Bonito. Commozione tra i fedeli per una promessa fatta a don Antonio nel momento del passaggio di consegne.

"Il regalo che hai lasciato alla parrocchia verrà utilizzato a tua perenne memoria per il pastorale e così è stato".

Una continua e ordinata affluenza nei due giorni nella verde contrada arianese, segno che San Liberatore continua ad operare e benedire la città di Ariano.