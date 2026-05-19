Verifiche e manutenzione: chiusura notturna per due gallerie Lavori a Santa Maria di Pozzano e Solofra

A partire da questa sera, per verifiche ed attività di manutenzione programmate da Anas, in esclusivo orario notturno, all’interno di due importanti gallerie della rete infrastrutturale di competenza, si rendono necessarie limitazioni al transito.

Nel dettaglio, tra le ore 22.00 di martedì 19 e le ore 6.00 di mercoledì 20 maggio sarà chiusa al transito la statale 145VAR per attività all’interno della galleria ‘Santa Maria di Pozzano’.

La circolazione proveniente da Castellammare di Stabia e da Sorrento verrà deviata lungo la ex statale 145.

Inoltre, per l’esecuzione di analoghe verifiche e manutenzioni nella canna in esercizio della galleria ‘Monte Pergola’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, sarà attiva la chiusura della tratta compresa tra gli svincoli di Serino e Solofra tra le ore 22.00 di giovedì 21 e le ore 6.00 di venerdì 22 maggio.

La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione di precedenti interdizioni al transito.