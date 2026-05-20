Avellino, Schlein in piazza per Pizza: consegneremo una pagina nuova alla città La segretaria nazionale del Pd ad Avellino per sostenere il candidato sindaco Nello Pizza

Ultimi incontri di campagna elettorale ad Avellino, il candidato del Campo Largo Nello Pizza ha accolto nella sua città segretaria Pd Elly Schlein. Dal palco di piazzetta Biagio Agnes, ha salutato la cittadinanza e la folla accorsa per sostenere il candidato Pizza. Con lei c'erano Piero De Luca, Marco Alaia, e il resto del gruppo dem.

"Prima di tutto, sono felice di essere ad Avellino per sostenere Nello Pizza, tutta la coalizione che lo appoggia e le candidate e i candidati del Partito Democratico- ha detto la segretaria Schlein - Faremo chiaramente la nostra parte per consegnare una pagina nuova a questa città: ce n'è bisogno dopo i disastri di questa destra, che si è divisa senza riuscire a dare risposte agli avellinesi. Siamo quindi felici di essere qui a sostenere Nello Pizza".



"Dimostrare che il centrosinistra unito riesce a trovare una sintesi quando c'è la volontà di fare le cose insieme e di farle bene- ha dichiarato il candidato Pizza-. Purtroppo solo ad Avellino siamo riusciti a costruire il campo largo, ma riteniamo che da qui possa partire un vento favorevole che possa portare il campo largo anche al governo dell'Italia nei prossimi anni. La coalizione ha retto. Nessuna crepa “visibile”, solo qualche fuoco amico. Venerdì si chiude la campagna. Arriveranno altri leader. Noi siamo una coalizione politica, quindi è chiaro che i leader nazionali verranno qui per concludere la nostra campagna elettorale. Speriamo ovviamente che questo sia di buon auspicio per il nostro successo finale.

Piero De Luca parla come chi ha fatto i conti e sa che questa è l'ultima occasione per farli tornare.

"Il sostegno è forte, deciso, e la presenza della segretaria nazionale Elly Schlein lo conferma - attacca il segretario regionale-. C'è una grande partecipazione, una grande mobilitazione e un grande entusiasmo da parte della nostra comunità e di tutta la coalizione, che ringraziamo per il supporto alla candidatura della figura che riteniamo più autorevole, più inclusiva, più competente: la migliore che potessimo mettere in campo per il rilancio del Comune di Avellino. È necessario voltare pagina, cambiare aria, aprire una nuova stagione ad Avellino: è questo l'obiettivo con il quale ci presentiamo alla comunità, con serietà, umiltà e attenzione verso una città che, credo, sia stata abbandonata dal punto di vista amministrativo in questi anni".