Ariano, cadono calcinacci da un balcone: arrivano i vigili del fuoco Delimitato per motivi di sicurezza l'accesso ad un porticato

È succeso ancora una volta. Ennesima caduta di calcinacci dai balcone di una palazzina.

Vigili del fuoco costretti a delimitare l'accesso di un porticato per motivi di sucurezza a piazza Madonna di Fatima ad Ariano Irpino.

"Eravamo da poco rientrati a casa - afferma un residente - quando è avvenuto il distacco. Abbiamo visto un fumo bianco e le pietre che piovevano a terra.

La palazzina presenta criticità da tempo che abbiamo più volte segnalato agli organi competenti.

Non possiamo vivere con questa paura addosso. Qui ci sono bambini e andiamo incontro all'estate. Non c'è più tempo da perdere.

Ci auguriamo che venga effettuato un sopralluogo tecnico al più presto, per decidere il da farsi. Ci è andata bene anche questa volta".

La palazzina di due piani è situata alle spalle del Santuario Madonna di Fatima, nel popoloso piano di zona.