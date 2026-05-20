Ariano, cade da una scala: "Al pronto soccorso ho trovato bravura e umanità" Lettera di elogio di un paziente ad un giovane medico che lo ha preso in cura

"Sono arrivato in pronto soccorso a causa di un incidente domestico, essendo caduto da una scala e mi sono imbattuto in un giovane medico, Saverio Pisano, chiaro, disponibile, cortese e molto preparato, mi permetto di dare il suo nome pubblicamente dopo aver letto il referto".

A scriversi una lettera è un paziente, Antonio Pannese di Ariano Irpino. "Parliamo spesso di malasanità, disservizi, ma è giusto mettere in risalto anche le cose buone. Ed è ciò che intendo fare attraverso queste poche righe che voglio indirizzare al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino.

Fortunatamente sto bene ma poteva andare decisamente peggio. In poco tempo sono stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari che hanno escluso conseguenze più serie. Oltre al medico Pisano, intendo ringraziare anche la dottoressa che ha effettuato la tac, particolarmente gentile. Chiaramente ne approfitto per ringraziare tutto il team che era in servizio.

Direi che dobbiamo ritenerci ancora fortunati nel nostro territorio ad avere un ospedale con professionisti all'interno e servizi di eccellenza".